《お前の推めてる政策こそが暴力だろうが》（※原文ママ）26日に自身のXを更新し、そう投稿したのは落語家の立川雲水（56）。日本時間26日にアメリカのホワイトハウスで起きた記者との夕食会での発砲事件に際して、高市早苗首相（65）が自身のXで《トランプ大統領が、恐ろしい銃撃の後、ご無事だとの報に接し、安心しました。暴力は、世界のいかなる場所でも、決して容認できません。》とトランプ大統領（79）の身を案ずる投稿をし