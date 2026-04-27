静岡県沼津市の大型商業施設「三井ショッピングパークららぽーと沼津」（沼津市東椎路）が、開業以来初のリニューアルをする。約20店を刷新する予定で、ソックス・インナーの「チュチュアンナ」、オフプライスストアの「アエナ」など10店が、ゴールデンウィークの連休までに新登場する。【こちらも】イオンモール津山インター、名称変更しリニューアル直営店が先行開業今回のリニューアルは、開業から6年半が経過したことも