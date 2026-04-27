●MBKによる牧野フライス買収を政府が中止勧告牧野フライス製作所の買収を進めてきたアジア系ファンドのMBKパートナーズに、日本政府が中止勧告を出した。【こちらも】サントリー、第一三共ヘルスケア買収酒類依存脱却へ医薬・健康領域に進出牧野フライスの工作機械が、国内防衛産業の製造に使われていることなどから、安全保障上の懸念があるとの判断だった。財務相と経産相が外為法第27条第5項に基づき勧告した。中止勧