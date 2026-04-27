牧野フライス買収に政府が中止勧告、経済安保と対日投資の分岐点
●MBKによる牧野フライス買収を政府が中止勧告牧野フライス製作所の買収を進めてきたアジア系ファンドのMBKパートナーズに、日本政府が中止勧告を出した。
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牧野フライスの工作機械が、国内防衛産業の製造に使われていることなどから、安全保障上の懸念があるとの判断だった。財務相と経産相が外為法第27条第5項に基づき勧告した。
中止勧告を受けて、牧野フライスの株価は急落した。
2017年の外為法改正以来、初の中止勧告となる。重要技術や能力が海外流出するリスクに対応する一方、勧告によって対日投資を委縮させかねないという危惧もあり、これらのバランス調整の難しさを示唆するケースとなった。
●MBKによる牧野フライス買収の流れニデックが2025年4月に敵対的TOB（株式公開買い付け）を仕掛けたが、牧野フライスがポイズンピル（対抗策）を導入したことで、翌月にはニデックが撤回した。
牧野フライスはマシニングセンタの先駆け的存在で、工作機械はグローバル展開しており、海外売上比率は80%を超える。
当時のニデックは、「世界屈指の工作機械メーカー」を目指し、M&Aを繰り返していた。牧野フライスの経営が不調だったわけではなく、同社の堅調な業績や低PBRによる割安さ、無借金経営などから、買収の対象となった。
牧野フライスはニデックの買収を拒否し、MBKをホワイトナイト（友好的な買収者）として受け入れた。
●気になる今後の展開と同様のケースではどうなる？MBKは中止勧告を「大きな驚き」と表明し、2026年5月1日までに勧告を受け入れるかの判断が迫られる。拒否した場合には中止命令が出されると見られる。
23日には日系投資ファンドNSSK（日本産業推進機構）が買収提案し、牧野フライスの完全子会社化を目指すことが、日本経済新聞の報道で明らかになった。
日本企業を取り巻く環境は大きく変化しており、技術力が高くとも、利益率が低かったり、資本効率が悪かったりといった企業は、買収されやすくなる。
地政学リスクが高まり、防衛産業にかかわる企業は安全保障を脅かしかねない。日本は対日投資を呼び込める環境になってきてはいるが、外国投資の“緩さ”も指摘されていた。
投資家にとって、日本政府からの横やりは、慎重姿勢とならざるを得なくなることは否定できない。だが安全保障を理由とした制限は、グローバルスタンダードでもあり、日本が世界に追いついてきたとの見方もできることから、悪いことばかりではない。