コミックスフェア「ぼのフェス2026春」（竹書房）が4月27日（月）より開始された。 【画像】コミックスフェア「ぼのフェス2026春」開催 「ぼのフェス2026春」「ぼのフェス2026秋」と2回の開催が決定。今年の対象商品は昨年春と同様にBL作品を中心に、さらにTL作品も加わる。購入特典には、昨年大好評を博した【フェア限定ぼのぼのコラボイラスト入り描き下ろしクリアカード】が「2026春バージョン」となって登場