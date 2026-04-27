コミックスフェア「ぼのフェス2026春」（竹書房）が4月27日（月）より開始された。

【画像】コミックスフェア「ぼのフェス2026春」開催

「ぼのフェス2026春」「ぼのフェス2026秋」と2回の開催が決定。今年の対象商品は昨年春と同様にBL作品を中心に、さらにTL作品も加わる。購入特典には、昨年大好評を博した【フェア限定ぼのぼのコラボイラスト入り描き下ろしクリアカード】が「2026春バージョン」となって登場する。

フェア期間中に参加書店にて対象シールが貼られた竹書房のコミックスを購入すると、フェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入り描き下ろしクリアカードをコミックス一冊につき一枚、その場でプレゼントされる。「ハッピークソライフ（著：はらだ）」「推しの性癖がヤバすぎました！（著：春路ON）」をはじめ、「前世で殺した相手の担当編集になりました（著：すずり街）」「狼くんの愛はちょっと不機嫌（著：二目）」など、大人気作品の描き下ろしイラストを使用した「クリアカード」が合計11種類登場。

「ぼのフェス2026春」アンケートキャンペーンも開催。アンケートに答えた人の中から10名様に、ぼのフェス2026春特典クリアカードコンプリートセットをプレゼント。アンケートの回答期限は、2026年4月27日（月）から2026年7月31日（金）となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）