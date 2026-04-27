ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』では、サービス開始から半年を迎えたことを記念し、29日から、公式YouTubeチャンネルにてオリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開する。サービス開始半年への感謝とともに、5月11日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画として、浜田本人の魅力が詰まったコンテンツも含まれている。【写真】豪華12タイトルが無料公開！4月29日（