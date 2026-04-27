「DOWNTOWN＋」サービス開始半年＆浜田雅功誕生日記念 オリジナル作品12タイトルを特別無料公開【一覧】
ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』では、サービス開始から半年を迎えたことを記念し、29日から、公式YouTubeチャンネルにてオリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開する。サービス開始半年への感謝とともに、5月11日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画として、浜田本人の魅力が詰まったコンテンツも含まれている。
【写真】豪華12タイトルが無料公開！
4月29日（金・祝）
「松本教授の笑いの証明」#4 「陣内大喜利」編
白衣に身を包んだ教授・松本人志と、助教授・小峠英二が被験者の芸人と共に、
奇想天外な検証テーマに挑みます。今作は陣内智則を被験者に迎え、「時間があ
れば面白い大喜利の答えが出るのか」を検証。
4月30日（木）
「漫才インターナショナル」#1 第1回大会ep1
国際色豊かなインターナショナル芸人たちが、松本人志の前で“自国ネタ”満載のグ
ローバル漫才を披露！配信ギリギリの漫才に松本も「ヒヤヒヤする」と語ったコンビとは？！
5月1日（金）
「あの日。松本人志裏側完全ドキュメント」#1 初収録のあの日
「DOWNTOWN+」が動き出した初収録。スタジオにやってきた松本人志はどんな
思いで収録に向かうのか。そしてどんなことが起こっていたのか。初収録のあの日に完全密着。
5月2日（土）
「7:3トーク」#13 伊集院光編
松本人志がゲストを招いて“とある作業”をしながら話す新たなトーク企画。作業に
意識を割きながらゲストと共に本音トークを繰り広げます。ゲストに伊集院光を迎えて、折り紙の輪飾りを作りながらのトークをお届け。
5月3日（日・祝）
「サンノミ」#1 epsode.01-1
松本人志が“サシ”ではなく、“サン人”でお酒を静かに酌み交わす。第1回は山田孝之と赤西仁をゲストに迎える。意外にも普段から松本と飲むという二人。山田が松本にする“とあるイジリ”についてのトークから始まるが…。
5月4日（月・祝）
「ダウプラボイス」#1 芸人自己紹介
新感覚の睡眠導入音声コンテンツ。第1回のゲストに笑い飯を迎えて「っぽいコンビ名と名前で自己紹介」をテーマに、ひたすら自己紹介を繰り返す。
5月5日（火・祝）
「みんなのオトナな話」#1
とある大人なBARにて、出演者たちが「オトナな話」を繰り広げます。松本人志、河本準一、後藤輝基、清塚信也、山添寛が「オトナの余裕」「オトナな食」「オトナな男女関係」などのトークを披露。
5月6日（水・祝）
「明日やめるのか寄席」#1 ep1
様々な理由で“辞める”ことを選んだ芸人だけを集め、芸人として存在した最後の証を松本人志が見届けます。本日解散・引退検討中など様々な芸人が登場。家族やM-1王者からもコメントが届くが、本当に辞めてしまうのか！？
5月8日（金）
「ごぶごぶラジオ映像版」#17
浜田軍団・スタッフ・リスナーが、五分五分の立場で作り上げる「ごぶごぶラジオ」の映像版。インフルエンザの療養から復帰した浜田。お休み中に「ごぶごぶラジオ映像版」を観賞して思ったこととは…？
5月9日（土）
「浜田雅功と黒い線」#1浜田雅功初の個展作品制作に密着
浜田雅功が初の個展を開催。浜田の絵に魅了された各方面のクリエーター達とタッグを組んだ前代未聞のイベント。100点に及ぶ作品制作に初めてカメラが入り、番組で幾度となく下手だとイジられた「浜田画伯の絵」の本当の価値に迫ります。
5月10日（日）
「浜田雅功の生態」#3「便所」
芸能界を40年以上走り続けてきた浜田雅功。ただその“素顔”は意外と知られていない。スタッフなしで気の合う後輩が浜田を撮影するとそこにはオフの浜田雅功がいた。便所で煽られた浜田がとった行動とは？
5月11日（月）浜田雅功誕生日！
「浜田オフ功」#1ep1
スタッフなしの完全プライベート旅行に密着。鹿児島での3泊4日の旅行の1日目。到着早々にメンバーで揉め事が。浜田軍団ならではの旅でのルールや瀬下料理長の料理にも注目！
4月29日（金・祝）
「松本教授の笑いの証明」#4 「陣内大喜利」編
白衣に身を包んだ教授・松本人志と、助教授・小峠英二が被験者の芸人と共に、
奇想天外な検証テーマに挑みます。今作は陣内智則を被験者に迎え、「時間があ
れば面白い大喜利の答えが出るのか」を検証。
4月30日（木）
「漫才インターナショナル」#1 第1回大会ep1
国際色豊かなインターナショナル芸人たちが、松本人志の前で“自国ネタ”満載のグ
ローバル漫才を披露！配信ギリギリの漫才に松本も「ヒヤヒヤする」と語ったコンビとは？！
5月1日（金）
「あの日。松本人志裏側完全ドキュメント」#1 初収録のあの日
「DOWNTOWN+」が動き出した初収録。スタジオにやってきた松本人志はどんな
思いで収録に向かうのか。そしてどんなことが起こっていたのか。初収録のあの日に完全密着。
5月2日（土）
「7:3トーク」#13 伊集院光編
松本人志がゲストを招いて“とある作業”をしながら話す新たなトーク企画。作業に
意識を割きながらゲストと共に本音トークを繰り広げます。ゲストに伊集院光を迎えて、折り紙の輪飾りを作りながらのトークをお届け。
5月3日（日・祝）
「サンノミ」#1 epsode.01-1
松本人志が“サシ”ではなく、“サン人”でお酒を静かに酌み交わす。第1回は山田孝之と赤西仁をゲストに迎える。意外にも普段から松本と飲むという二人。山田が松本にする“とあるイジリ”についてのトークから始まるが…。
5月4日（月・祝）
「ダウプラボイス」#1 芸人自己紹介
新感覚の睡眠導入音声コンテンツ。第1回のゲストに笑い飯を迎えて「っぽいコンビ名と名前で自己紹介」をテーマに、ひたすら自己紹介を繰り返す。
5月5日（火・祝）
「みんなのオトナな話」#1
とある大人なBARにて、出演者たちが「オトナな話」を繰り広げます。松本人志、河本準一、後藤輝基、清塚信也、山添寛が「オトナの余裕」「オトナな食」「オトナな男女関係」などのトークを披露。
5月6日（水・祝）
「明日やめるのか寄席」#1 ep1
様々な理由で“辞める”ことを選んだ芸人だけを集め、芸人として存在した最後の証を松本人志が見届けます。本日解散・引退検討中など様々な芸人が登場。家族やM-1王者からもコメントが届くが、本当に辞めてしまうのか！？
5月8日（金）
「ごぶごぶラジオ映像版」#17
浜田軍団・スタッフ・リスナーが、五分五分の立場で作り上げる「ごぶごぶラジオ」の映像版。インフルエンザの療養から復帰した浜田。お休み中に「ごぶごぶラジオ映像版」を観賞して思ったこととは…？
5月9日（土）
「浜田雅功と黒い線」#1浜田雅功初の個展作品制作に密着
浜田雅功が初の個展を開催。浜田の絵に魅了された各方面のクリエーター達とタッグを組んだ前代未聞のイベント。100点に及ぶ作品制作に初めてカメラが入り、番組で幾度となく下手だとイジられた「浜田画伯の絵」の本当の価値に迫ります。
5月10日（日）
「浜田雅功の生態」#3「便所」
芸能界を40年以上走り続けてきた浜田雅功。ただその“素顔”は意外と知られていない。スタッフなしで気の合う後輩が浜田を撮影するとそこにはオフの浜田雅功がいた。便所で煽られた浜田がとった行動とは？
5月11日（月）浜田雅功誕生日！
「浜田オフ功」#1ep1
スタッフなしの完全プライベート旅行に密着。鹿児島での3泊4日の旅行の1日目。到着早々にメンバーで揉め事が。浜田軍団ならではの旅でのルールや瀬下料理長の料理にも注目！