株式会社ヘソプロダクションは２７日、ＥＸＰＯ２０２５ 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「砂時計付きカップ麺ストッパー」と「シリコーンポーチキーチェーン」の２種類を発売すると発表した。砂時計付きカップ麺ストッパー（税込み３８５０円）はカップラーメンにお湯を入れたあと、蓋の上に置いて砂時計にて約３分の時間が計れる。シリコーンポーチキーチェーン（税込３８５０円）はシリコーン素材のミャクミャクマス