女優の北川景子（39）が27日までに自身のXを更新。子供のために手作りしたハムスターのぬいぐるみを公開した。「久々に」と書き始め、「今日はハムスター」とハムスターのぬいぐるみを作ったことを報告。「いただいたお花の前に勢ぞろいさせてみました！かわいい！」と、これまでに作成したシマエナガ、ヒヨコ、ペンギンなどと並べた写真も披露した。また、ハッシュタグでは「娘胃腸炎」「治ったら息子にうつる」「治ったら