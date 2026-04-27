全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルでは、大型連休を彩る音楽ファン垂涎の特別編成の実施が決定！今回のテーマは、ずばり音楽。歌とダンスの魔法が詰まったディズニー・チャンネルのオリジナル・ムービー（DCOM）から、最新の注目ドラマまで、世代を超えて愛される名作たちが勢揃いする。まるで自宅が音楽フェス会場になるような、情熱的な4日間が幕を開ける。 特別編成