日本初上陸のスペシャルコンサートも！ディズニー・チャンネルが贈る音楽尽くしのゴールデンウィーク

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルでは、大型連休を彩る音楽ファン垂涎の特別編成の実施が決定！ 今回のテーマは、ずばり音楽。歌とダンスの魔法が詰まったディズニー・チャンネルのオリジナル・ムービー（DCOM）から、最新の注目ドラマまで、世代を超えて愛される名作たちが勢揃いする。まるで自宅が音楽フェス会場になるような、情熱的な4日間が幕を開ける。

特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」 放送スケジュール

新番組『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』日本初放送

ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート

放送日放送時間番組名5/3（日）15:00〜17:00『ディセンダント』17:00〜18:45『ゾンビーズ』18:45〜20:30『ハイスクール・ミュージカル』5/4（月・祝）12:45〜15:00『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』＃1〜＃515:00〜17:00『ディセンダント２』17:00〜18:30『ゾンビーズ2』18:30〜20:15『キャンプ・ロック』5/5（火・祝）12:45〜15:00『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』＃6〜＃1015:00〜17:00『ディセンダント３』17:00〜18:30『ゾンビーズ３』18:30〜20:15『キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム』5/6（水・休）12:45〜15:00『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』＃11〜＃1515:00〜17:00『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』※16:45〜『ディセンダント ショートストーリー』17:00〜18:30『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』18:30〜19:45【日本初放送】『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』

●放送時間 5月6日（水・休）18：30〜19：45

［再放送 5月7日（木）20：55〜22：00、5月30日（土）22：55〜24：00、5月31日（日）14：55〜16：00］

2025年夏、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』と『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』のキャストが集結したスペシャル・コンサートツアーが開催された。

北米各地のアリーナを舞台に繰り広げられた本ツアーでは、『ディセンダント』シリーズと『ゾンビーズ』シリーズの歴代ヒット楽曲を、新キャストたちが圧巻のパフォーマンスで披露。観客も一体となって歌い、踊り、子どもから大人まで楽しめるエンターテインメントが実現した。 さらに本作では、その興奮あふれるライブ映像に加え、舞台裏に密着したメイキングやキャストインタビュー、ここでしか見ることのできない秘蔵映像もお届けする。

特別編成「エレクトリック・ブルーム シーズンフィナーレ・パーティー！」

●放送時間 5月8日（金）19：00〜20：00

大人気ドラマシリーズ『エレクトリック・ブルーム 〜ガールズバンド・ストーリー』が、ついにフィナーレ！

最新エピソード「大ブレイク」の前後編を日本初放送。1時間の拡大枠でお届けする。バンドが一躍注目を浴びる中、三人の成長と絆が試される必見のフィナーレ。さらに、『ディセンダント』シリーズでおなじみのソフィア・カーソンがゲスト出演！ ファン必見のスペシャルエピソードをお見逃しなく。

フィナーレ放送に向けて、5/4（月・祝）〜5/6（水・振休）の3日間は、エピソード1からエピソード15の全話15話を一挙放送！ これまでのストーリーを一気に振り返りクライマックスに備える絶好のチャンス。

▼放送日時

5月4日（月・祝）〜5月6日（水・振休） 各日12：45〜15：00

これまでに放送した1話から15話をまとめてお届け

（海外ドラマNAVI）

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