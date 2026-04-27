俳優の松平健が２７日、神奈川のテーマパーク横浜・八景島シーパラダイスのゴールデンウィーク特別企画として開催される、「マツケンまみれゆうえんち」（１７日〜５月７日）の一大企画、ＧＷ晴れ祈願「晴れさせ契約」発表イベントに出席した。同イベントでは、「マツケンＳＵＮバ（サンバ）＝晴れを呼ぶ踊り」と称し、松平がゴールデンウィーク中の晴天を願い、地上１５メートルの位置から太陽に向かって祈願する特別パフォー