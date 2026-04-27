俳優の松平健が２７日、神奈川のテーマパーク横浜・八景島シーパラダイスのゴールデンウィーク特別企画として開催される、「マツケンまみれゆうえんち」（１７日〜５月７日）の一大企画、ＧＷ晴れ祈願「晴れさせ契約」発表イベントに出席した。

同イベントでは、「マツケンＳＵＮバ（サンバ）＝晴れを呼ぶ踊り」と称し、松平がゴールデンウィーク中の晴天を願い、地上１５メートルの位置から太陽に向かって祈願する特別パフォーマンスを披露。

晴れを祈願する同イベントだか、この日朝はあいにくの雨だったが、マツケン効果だろうか、パフォーマンス披露の時間が近づくにつれ雨はやみ、晴天に。「晴れ男なのか」と問われると「ロケとか行っても（雨が）上がったりする」と晴れ男エピソードも披露した。

また同施設と松平の契約にはゴールデンウィーク期間中、晴れの日数に応じて謝礼が変わる「天候インセンティブ報酬」が含まれてるという。３分の２（最大１２日の休み中８日）は晴れさせたいとしつつ、報酬内容が問われると「農作物（がもらえる）」と冗談を交え笑いも誘った。。

「マツケンまみれゆうえんち」は今年のゴールデンウィークが１１０年に一度の奇跡の１２連休であることを背景に「どこにいてもマツケン」「何をしてもマツケンサンバ」という極端な世界観を構築。視覚・聴覚・体験すべてにおいてマツケンに包まれる「過剰没入型エンターテインメント空間」を体験できる。