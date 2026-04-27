【モデルプレス＝2026/04/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の公式サイトが、4月27日に更新された。2025年10月より活動休止しており、2026年5月31日をもっての活動終了が発表された大平祥生の特典会について発表された。【写真】JO1・INI・ME:Iらの豪華舞台裏写真◆JO1大平祥生、イベント振替日程決定同サイトは「大平祥生：JO1 10TH SINGLE『Handz In My Pocket』個別特典会振替開催日決定のご案内」と題し