JO1活動終了発表の大平祥生、個別特典会の振替開催決定
【モデルプレス＝2026/04/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の公式サイトが、4月27日に更新された。2025年10月より活動休止しており、2026年5月31日をもっての活動終了が発表された大平祥生の特典会について発表された。
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同サイトは「大平祥生：JO1 10TH SINGLE『Handz In My Pocket』個別特典会振替開催日決定のご案内」と題したお知らせを掲載。「開催を延期しておりました以下の特典会に関しまして、大平祥生が不参加となった分の振替開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします」と発表した。
10thシングル「Handz In My Pocket」初回プレス分（初回生産分）に封入される“応募抽選券”特典の個別特典会は、関東会場およびオンラインイベントが5月16日、関西会場が5月24日に開催。また、「Handz In My Pocket」先行配信ダウンロードキャンペーン特典の個別ショートオンライントーク会も、同月16日に開催されることが決定した。
なお、同トーク会の応募受付はすでに終了しており、“応募抽選券”による個別特典会については4月27日正午から5月1日まで受付中であることも伝えた。
大平は2025年10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止に。2026年4月27日には、5月31日をもって所属事務所・LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了することが発表された。
JO1は2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人で結成され、2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出場。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させ、グローバルに活躍を広げていた。2025年12月には鶴房がグループを離れ、大平で2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
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◆JO1大平祥生、イベント振替日程決定
同サイトは「大平祥生：JO1 10TH SINGLE『Handz In My Pocket』個別特典会振替開催日決定のご案内」と題したお知らせを掲載。「開催を延期しておりました以下の特典会に関しまして、大平祥生が不参加となった分の振替開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします」と発表した。
なお、同トーク会の応募受付はすでに終了しており、“応募抽選券”による個別特典会については4月27日正午から5月1日まで受付中であることも伝えた。
◆大平祥生、活動終了発表
大平は2025年10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止に。2026年4月27日には、5月31日をもって所属事務所・LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了することが発表された。
JO1は2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人で結成され、2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出場。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させ、グローバルに活躍を広げていた。2025年12月には鶴房がグループを離れ、大平で2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
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