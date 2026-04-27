インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「好きなお弁当のおかず」ランキングを投票で募っています。2026年4月24日時点で集まった1517票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《おかず》もランクイン？TOP10を見る！3位は「ハンバーグ」でした。回答者からは「お弁当を開けた時にハンバーグが入っていたらテンションが上がる」「作り置きもでき