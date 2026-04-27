【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】ファインバブル技術を搭載したリファのシャワーヘッドが、シリーズ累計出荷数300万本（※）を突破。これほど売れ続けている理由や背景を、製品の特徴とあわせて紹介する。※2013年4月〜2025年6月／MTG調べ＊＊＊リファによると、シャワーヘッドに注目が集まり始めたのは2010年代後半頃。その背景には、日本発のファインバブル技術の産業化が進んだことがあるという。ファイン