◆スイートピーＳ（３歳オープン・リステッド、５月２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にオークスの優先出走権）最後の“オークス切符”をかけた一戦で、良血馬のカナルサンマルタン（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）に注目したい。デビュー２戦目で初勝利を挙げた前走は、１分３３秒７（中山・芝１６００メートル）の好時計で制して、余裕たっぷりの１馬身半差完勝だった。好位３番手で仕掛けてか