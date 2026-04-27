モデルでタレントのアンミカ（54）が27日までに自身のインスタグラムを更新し、仲良しの人気タレント、モデルから誕生日を祝われたことを明かした。3月25日に54歳の誕生日を迎えたアンミカは「先日、若槻千夏ちゃん、滝沢カレンちゃんがお誕生日をお祝いしてくれましたよ(千夏っちゃん、何度もお祝いしてくれる)」と書き出し、バースデープレートを前にした飲食店での自身と若槻、滝沢の3ショットをアップ。「楽しい時間はあ