モデルでタレントのアンミカ（54）が27日までに自身のインスタグラムを更新し、仲良しの人気タレント、モデルから誕生日を祝われたことを明かした。

3月25日に54歳の誕生日を迎えたアンミカは「先日、若槻千夏ちゃん、滝沢カレンちゃんがお誕生日をお祝いしてくれましたよ(千夏っちゃん、何度もお祝いしてくれる)」と書き出し、バースデープレートを前にした飲食店での自身と若槻、滝沢の3ショットをアップ。

「楽しい時間はあっという間すぎます！最近の食事会は17時からなど早めにすることが多いのですが、いつも気がつけば笑って笑って4時間ほどが過ぎてる！笑 なんで女子は何気ない会話ずっと出来て、それが心軽やかになるんだろう」とつづった。

「歳を重ねるお祝いをしてもらえるごとに、命を頂くこと自体が当たり前でなく奇跡で、また一つ重ねられることも、奇跡の連続なのだと有難く感じます。今日という日にまた感謝」と記し、「皆様も、あなたの笑顔が誰かの心を照らし、それが自分も照らし、笑顔は巡るので、どんな時も笑みを大切に1日をお過ごし下さい」と締めくくった。