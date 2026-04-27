◆帝国ホテル 東京「はらぺこあおむしアフタヌーンティー」を体験。絵本の世界を旅するスイーツ、キッズ向けティーセットも初登場「帝国ホテル 東京」では、2026年5月1日（金）から6月30日（火）の期間「はらぺこあおむしアフタヌーンティー〜THE VERY HUNGRY TEA TIME〜」を開催！世代を超えて世界中で親しまれる絵本『はらぺこあおむし』の世界を表現したアフタヌーンティーを編集部が体験してきました。絵本から飛び出してき