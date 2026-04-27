前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日国内男子ゴルフツアーの前澤杯 MAEZAWA CUP 2026 最終日が26日、千葉のMZ・GC（6652ヤード、パー72）で開催された。昨年、実業家の前澤友作氏が創設した大会で、首位で出た米澤蓮（LAND CARRY）が通算23アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフ（PO）を制し、2年ぶりのツアー通算3勝目を飾った。正規の18ホールでは6バーディー、1ボギーの67。17番パー5でボギーを打ったショックを乗り越