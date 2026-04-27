◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５回の３打席目は８０・８マイルのスライダーを捉えると、打球速度１０８・８マイル（１７５・１キロ）で右翼線に飛ばし、二塁打とした。今永とは通算１０打数１安打、３三振（試合前時点）と苦戦していた。初回