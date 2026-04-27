お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（48）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。自身が顔面骨折した場所がグーグルマップに載ってしまったと明かした。塙は「去年の2月に山梨県の富士吉田市をプライベートで旅行していたら、夜道に側溝に落っこってしまって、顔面を壁に激突して顔面骨折しちゃって、ニュースになったんですよ」と語った。塙は2月25日にドラマ「ホットスポット」のロケ地