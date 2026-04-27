お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（48）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜 前11・40）に出演。自身が顔面骨折した場所がグーグルマップに載ってしまったと明かした。

塙は「去年の2月に山梨県の富士吉田市をプライベートで旅行していたら、夜道に側溝に落っこってしまって、顔面を壁に激突して顔面骨折しちゃって、ニュースになったんですよ」と語った。

塙は2月25日にドラマ「ホットスポット」のロケ地でもある山梨・富士吉田市に“聖地巡礼”で訪れたところ、夜道で転倒し、顔面を骨折する大けがを負った。その後手術を受けることになった。

さらに「1カ月くらい入院して大変だったんですけど、ラジオとかで顔面骨折の話はしていたんですけど、最近、グーグルマップが更新されて、僕の転んだ場所が『ナイツ塙の側溝』っていう名所みたいに…。ジャンルが『史跡』ってなっているんです。口コミも3くらい入って」と明かすと、MCの高田純次は「それだけナイツさんが有名に」と言い、上沼恵美子も「素晴らしい！凄いな、面白い時代になりましたね」と語っていた。