[4.26 東京都サッカートーナメント準決勝 横河武蔵野3-2国士舘大 味フィ西]日本フットボールリーグ(JFL)の横河武蔵野FCが、国士舘大に3-2で競り勝って、2年ぶりの天皇杯出場に王手をかけた。5月9日に行う決勝は、クリアソン新宿との対戦になる。“Jリーガー”としての実力を示す2発になった。FW宮田和純は前半8分、エリア内左でボールを受けると、左足に持ち帰るタイミングでDFを外して左足を振り抜く。このシュートがゴール右