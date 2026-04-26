■テコンドーアジア大会代表選考合宿（26日、北区・味の素ナショナルトレーニングセンター）9月19日開幕のアジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表43競技、460種目が実施！32年ぶり日本開催9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）のテコンドーアジア大会代表合宿が行われ、女子は49キロ級は20歳の岡本留佳（20、HamaHouse）、57キロ級の新川愛美（21、大阪経法大学）ら6人が代表に内定。選考合宿では