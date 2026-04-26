マインツ佐野海舟が王者バイエルン相手にアシストを記録したドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が王者を相手に鮮やかな身のこなしからアシストを記録した。マインツは現地時間4月25日にブンデスリーガ第31節でバイエルン・ミュンヘンと対戦した。前半に3点のリードを奪う展開となったマインツのファーストゴールを導いたのが佐野だった。前半15分、左からのコーナーキックでバイエルンGKヨナス・ウルビヒがパンチングで