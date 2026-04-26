マインツ佐野海舟が王者バイエルン相手にアシストを記録した

ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が王者を相手に鮮やかな身のこなしからアシストを記録した。

マインツは現地時間4月25日にブンデスリーガ第31節でバイエルン・ミュンヘンと対戦した。前半に3点のリードを奪う展開となったマインツのファーストゴールを導いたのが佐野だった。

前半15分、左からのコーナーキックでバイエルンGKヨナス・ウルビヒがパンチングで弾いたこぼれ球に佐野が素早く反応した。宙に浮いたボールを右足で巧みにコントロールし、そのまま右足でクロス。これをMFドミニク・コーアがダイレクトボレーで流し込んで先制した。

前節にブンデスリーガ連覇を決めた王者バイエルンを相手に佐野が躍動。そのパフォーマンスを目にしたファンからは「えぐい」「本当にすごくない？」「さすがの回収力」「トラップが変態」「異次元トラップ」「なんでこんなトラップうまいん」といった声が上がった。

マインツは後半に怒涛の反撃を見せたバイエルンに逆転を許し、3-4で敗れたが、チームの心臓である佐野が攻守に絶大な存在感を示していた。（FOOTBALL ZONE編集部）