俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。下積み時代のアルバイト生活について語った。大東はアルバイトの話題となると、「日雇いのバイト入れつつ、メインは原宿のカフェでやってて。カフェ店員。あと六本木でバーテンもしてましたね」と回顧。「もうね、対人恐怖症やったんですよ僕。全く人と話せなかったし、人が怖くて仕方がなかった」