大阪市はこのほど、春バラを堪能できる期間に合わせ、市内の公園でバラの特色や歴史を楽しみながら学ぶイベントを開催すると発表した。中之島公園（同市北区）の「春のローズツアー」では、同市職員やボランティアが各種バラの紹介をしながら、バラの交配の歴史やそれぞれのバラの特色、栽培のコツなどをわかりやすく説明。バラのことを楽しみながら学ぶことができる。また、靱（うつぼ）公園（同市西区）では「靱公園バラ祭