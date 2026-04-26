大阪市はこのほど、春バラを堪能できる期間に合わせ、市内の公園でバラの特色や歴史を楽しみながら学ぶイベントを開催すると発表した。

中之島公園（同市北区）の「春のローズツアー」では、同市職員やボランティアが各種バラの紹介をしながら、バラの交配の歴史やそれぞれのバラの特色、栽培のコツなどをわかりやすく説明。バラのことを楽しみながら学ぶことができる。

また、靱（うつぼ）公園（同市西区）では「靱公園バラ祭〜くらしとみどりフェスタ２０２６〜」、長居植物園（同市東住吉区）では「春のローズウィーク」を開催。期間中に様々なイベントを開催する。

同市建設局公園緑化部は「色とりどりの花色とほのかな香りを漂わせて美しく咲く各種のバラとともに、奥深いバラの世界をお楽しみください」としている。

【春のローズツアー】

★中之島公園バラ園

・日程：５月１４日午前１０時２０分〜、午後２時〜（全２回）

・受付場所：難波橋東側階段下テントブース

・参加費：無料

・定員：各回定員１０人（当日先着順）

・申込み：不要（ローズツアー開始時間の３０分前から受付開始）

・開園時間：終日

・入園料：無料

【靱公園バラ祭〜くらしとみどりフェスタ２０２６〜】

★靱公園バラ園

・日程：５月１６、１７日（詳細は「靱公園くらしとみどりネットワーク事務局」へ）

【春のローズウィーク】

★長居植物園バラ園

・日程：５月２日２４日（詳細は「長居植物園」へ。同植物園は要入園料３００円＝中学生以下及び大阪市内在住の６５歳以上、障がい者手帳等所持者は無料）