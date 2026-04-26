モデル・タレントのマギーさんが4月25日、自身のインスタグラムを更新。先日、ピンク色にラッピングした愛車の「ポルシェ 718 ケイマン GT4 RS」と共に自身の新しいヘアスタイルを披露しました。 【写真を見る】【 マギー 】愛車「ポルシェ 718 ケイマン GT4 RS」に合わせピンクの髪色に「人生1度きりだから自分の好きな色に」今回の投稿では、自身のニューヘアについて愛車のボディーカラーに合わせ「ピンクがすき！ロ