モデル・タレントのマギーさんが4月25日、自身のインスタグラムを更新。先日、ピンク色にラッピングした愛車の「ポルシェ 718 ケイマン GT4 RS」と共に自身の新しいヘアスタイルを披露しました。



【写真を見る】【 マギー 】 愛車「ポルシェ 718 ケイマン GT4 RS」に合わせ ピンクの髪色に 「人生1度きりだから自分の好きな色に」





今回の投稿では、自身のニューヘアについて愛車のボディーカラーに合わせ「ピンクがすき！ローを入れてハイライトの部分はピンクになりました」と愛車と写った写真を添えて報告しています。







ボディカラーをシャンパンピンク系の「コッパーブロンズ」にカーラッピングしたもので、詳細は自身のYouTubeチャンネル「MAGGY'S Beauty and the Speed」でも語られています。







YouTubeチャンネルの投稿によると、購入時のボディカラー「GTシルバー」について「私の一番好きな色ではないなっていうのは心のどっかにずっとあった」とのこと。「LAっぽい派手なピンクだとバービーみたいで違う」と感じていたマギーさんは、上品なラメが入ったこのカラーのサンプルを見て「もうこれだ」と即決したそうです。







施工はカーラッピング専門店で行われ、マギーさんは、ドアの内側など細部まで丁寧に仕上げられたクオリティの高さを絶賛しています。カーボンパーツはアクセントとして残しつつ、GTシルバーだった部分が美しいピンクに生まれ変わりました。







マギーさんは「ピンクのポルシェに乗りたいっていうのはポルシェ好きの女の子が夢見るもの」「人生1度きりだから自分の好きな色にしてあげることが自分のためにもなる」と、今回の決断への思いを告白。「この子が来てから毎日走ってるだけで幸せな気持ちで満されている」と、ますます深まる愛車への愛情を語っています。







この投稿に、「ピンク可愛すぎるー」「愛車とコラボカラー」「髪のカラーと、ポルシェのカラーがマッチして、いいですね！」「髪色がポルシェと一緒だ 可愛い」「PORSCHEと合う素敵過ぎる」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】