3月31日、小さな町の書店が、最後の営業日を迎えた。20時の閉店を前に、馴染みの客たちが名残惜しそうに、3〜4冊の本を手にレジに並ぶ。会計を終えたひとりに話を聞いてみた。「3年前に近くに引っ越してきて、この書店を見つけたんです。どんな新刊が出ているかな、と棚を見ているだけで楽しい本屋さんは貴重なので、よく通っていました」20時を過ぎ、店長の伊野尾宏之さん（51歳）がシャッターを閉めると、店に集まった30人ほどの