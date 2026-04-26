◎西武・西口監督は14安打と打線がつながったことに「（5打数3安打の）大河がいい働きをしているよね。平沢大河の方ね」。ドラフト1位の小島大河も2安打でした。◎ヤクルト・池山監督はオスナの靴を見て「ニューシューズ！」と反応。続けて「オマリーはずっと同じ靴やったね。練習中もそうやし、私服でもそれ履いてるんだよ」。かなり印象深いそうです。◎フェンスによじ登ってホームランキャッチの練習に励む楽天・中島は「