◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神・森下翔太外野手（25）が、左手首に受けた死球について「大丈夫です」と説明した。初回1死二塁の好機で第1打席を迎えたが、先発・ターノックから左手首に付近に死球を受けた。その場に倒れ込み、一時はベンチ裏に下がるなど、甲子園に暗雲が垂れ込めたが、元気にグラウンドに戻り、そのままプレーを続行した。3回先頭では三ゴロ、5回1死でも遊ゴロと凡退を続ける