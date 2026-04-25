◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）香港ジョッキークラブは２５日、ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）に騎乗するジョアン・モレイラ騎手のインタビューをホームページ上で公開。その中でモレイラ騎手は「ジューンテイクは間違いなく有力馬だ。上位陣と互角に戦えると思う。優勝する可能性はあるか？それはレース展開を見守るしかない。トップ馬たち