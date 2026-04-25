4月25日午前10時すぎ、山形県鶴岡市で畑の枯れ草などが燃える火事がありました。けが人はいませんでした。25日午前10時すぎ、「畑でたき火が広がった。下草に燃え広がっている」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、現場は鶴岡市越中山のワラビ畑で、田畑の枯れ草およそ1万平方メートルが焼けました。消防車両4台が出動し消火活動にあたり、発生から2時間後の午後12時過ぎに火は消し止められました。周辺への