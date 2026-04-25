【モデルプレス＝2026/04/25】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）公式X（旧Twitter）が、4月24日更新された。8年ぶりに母校の制服を着た本田仁美の姿を公開した。【写真】24歳K-POP日本人メン「スタイル抜群」8年ぶり母校のミニスカ制服姿◆本田仁美、8年ぶり母校の制服姿公開投稿では「8年ぶりに母校の制服着たら髪色と制服の色が一緒になってました」と記し、本多の制服姿でのダンス動画を公開。襟元にストライプ