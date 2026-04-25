SAY MY NAME本田仁美、8年ぶり母校のミニスカ制服姿に絶賛の声「学校にいたら絶対恋に落ちる」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/04/25】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）公式X（旧Twitter）が、4月24日更新された。8年ぶりに母校の制服を着た本田仁美の姿を公開した。
【写真】24歳K-POP日本人メン「スタイル抜群」8年ぶり母校のミニスカ制服姿
投稿では「8年ぶりに母校の制服着たら髪色と制服の色が一緒になってました」と記し、本多の制服姿でのダンス動画を公開。襟元にストライプ柄のリボンのついた白シャツの上にブラウンのベストとジャケット、ブラウン系のチェック柄のプリーツミニスカート姿で、白いソックスを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな制服」「すごく似合ってる」「学校にいたら絶対恋に落ちる」「ダンスキレキレで可愛すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳K-POP日本人メン「スタイル抜群」8年ぶり母校のミニスカ制服姿
◆本田仁美、8年ぶり母校の制服姿公開
投稿では「8年ぶりに母校の制服着たら髪色と制服の色が一緒になってました」と記し、本多の制服姿でのダンス動画を公開。襟元にストライプ柄のリボンのついた白シャツの上にブラウンのベストとジャケット、ブラウン系のチェック柄のプリーツミニスカート姿で、白いソックスを履いた美しい脚を見せている。
◆本田仁美の制服姿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれな制服」「すごく似合ってる」「学校にいたら絶対恋に落ちる」「ダンスキレキレで可愛すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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