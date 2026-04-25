明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第12節が25日に行われ、川崎フロンターレとジェフユナイテッド千葉が対戦した。試合は開始すぐの6分にスコアが動く。川崎Fが左サイドでボールを奪い返すと、その流れから脇坂泰斗が右サイドの伊藤達也までボールを展開。最後は脇坂からのパスを受けた山本悠樹が右足でゴール右にシュートを突き刺し、川崎Fが先制した。1点を追う展開となった千葉は、何度かチャンスを作りな