初夏の訪れを前に、金沢市内のホテルでは25日からビアガーデンがオープンします。ANAクラウンプラザホテル金沢のビアガーデンでは24日、関係者向けのお披露目会が開かれ、来店客は冷えたビールを片手に焼肉などのグリル料理を楽しんでいました。ホテルでは今回から飲料メーカー2社のビールを提供するほか、肉の種類を去年と比べおよそ1.5倍に増加。シェフによるライブキッチンなどホテルならではの体験を提供し、付加価値を高めた