【モデルプレス＝2026/04/25】佐野勇斗（M!LK）がブランドアンバサダーを務める「OCEAN TRICO（オーシャントリコ）」の新ビジュアルが公開された。【写真】M!LK佐野、雰囲気ガラリ2つのスタイリング◆佐野勇斗、対照的な表情で魅せる今回公開となったビジュアルは、白と黒の背景に合わせ、佐野が全く異なる表情を魅せるスタイリングシリーズのキービジュアル。ホワイトスタイリングでは、ダウンスタイルの前髪でアンニュイな雰囲気