M!LK佐野勇斗、対照的な表情で魅せる スタイリングシリーズのビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/04/25】佐野勇斗（M!LK）がブランドアンバサダーを務める「OCEAN TRICO（オーシャントリコ）」の新ビジュアルが公開された。
【写真】M!LK佐野、雰囲気ガラリ2つのスタイリング
今回公開となったビジュアルは、白と黒の背景に合わせ、佐野が全く異なる表情を魅せるスタイリングシリーズのキービジュアル。ホワイトスタイリングでは、ダウンスタイルの前髪でアンニュイな雰囲気を纏っており、ヘアワックスでマットにキメ、ふわっとさせるためにユニバーサルハードスプレーを全体に使⽤した“王道束感スタイル”を表現。ブラックスタイリングでは、前髪を分けたアップスタイルで、クールかつ洗練された印象に。ヘアワックスでツヤ感のあるセンターパートに仕上げ、バリカタスプレーを⽑先に使⽤し、前髪のシャープ感を際⽴たせている。
アーティストや俳優として多面的な魅力を持つ佐野だからこそ表現できた、対照的な世界観に仕上がっている。新ビジュアルは、「ビジュいいじゃん」のキャッチコピーと共に掲出される。
また、5月1日より公開される特設サイトでは、撮影時のメイキング／インタビュー動画を見ることができる。インタビューでは、佐野がお気に入りのヘアスタイリングなどについて語っている。店頭ビジュアルなどで掲出される“メガネ姿”の佐野も一足先にチェックできる映像となっている。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗、対照的な表情で魅せる
今回公開となったビジュアルは、白と黒の背景に合わせ、佐野が全く異なる表情を魅せるスタイリングシリーズのキービジュアル。ホワイトスタイリングでは、ダウンスタイルの前髪でアンニュイな雰囲気を纏っており、ヘアワックスでマットにキメ、ふわっとさせるためにユニバーサルハードスプレーを全体に使⽤した“王道束感スタイル”を表現。ブラックスタイリングでは、前髪を分けたアップスタイルで、クールかつ洗練された印象に。ヘアワックスでツヤ感のあるセンターパートに仕上げ、バリカタスプレーを⽑先に使⽤し、前髪のシャープ感を際⽴たせている。
◆佐野勇斗のメイキング＆インタビュー動画も公開
また、5月1日より公開される特設サイトでは、撮影時のメイキング／インタビュー動画を見ることができる。インタビューでは、佐野がお気に入りのヘアスタイリングなどについて語っている。店頭ビジュアルなどで掲出される“メガネ姿”の佐野も一足先にチェックできる映像となっている。（modelpress編集部）
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