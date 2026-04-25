２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。今大会で３個の銅メダルを獲得し、今季限りで現役を引退したスピードスケート女子の高木美帆さん（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「本当に貴重な場を用意していただけてありがたい。場だけでなく、足を運んでくださる方がいたからこそ感謝の気持ちを伝えることができて温かい時間を過ごすことが