■WPA（国際パラ陸上競技連盟）グランプリシリーズ第3戦ラバト大会（24日、モロッコ）【写真を見る】GMO嶋津雄大、パラ陸上デビュー戦 男子5000mで世界新記録の快挙「とても新鮮な気持ちで走れた」従来の記録を17秒更新パラ陸上のグランプリシリーズ男子5000m（T13：弱視）に嶋津雄大(25、GMOインターネットグループ）が出場し、14分03秒45の世界新記録で優勝した。嶋津は今大会がパラ陸上初参戦。デビュー戦で従来の世界記録（14