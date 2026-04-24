なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、今年も「うな重」を4月28日から期間限定で販売します。【画像】「豪華すぎ！」これが《うなぎ》を使用したメニュー3品です！「うな重」は、香ばしくふっくらとしたかば焼きに仕上げたうなぎと、定番商品「こだわり卵」を使った錦糸卵が一緒に楽しめる商品です。また、うなぎと「親子丼」を同時に楽しめる「うなぎあいがけ親子丼」と、大盛りの白米にうなぎを2枚のせ