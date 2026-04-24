岡山桃太郎空港 岡山空港の2025年度の利用者数が約147万人（前年度比106.9％）になったことが分かりました。 国内定期路線の利用者は約120万人（同105.6%）でした。前年度と比べて最も利用者が増えたのは東京線で、約99万人（同106.0%）と好調に推移しました。 このほか、沖縄線（年間平均搭乗率約9割）の利用者が約11万人（同103.4％）となり、3年連続で就航以来最多を更新しました。 国際定期路線も利用者が増え、